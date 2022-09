La leader di Fratelli d'Italia al seggio dell'istituto Vittorio Bachelet in via Beata Vergine del Carmelo a Roma

(LaPresse) Giorgia Meloni è arrivata al seggio dell’istituto Vittorio Bachelet in via Beata Vergine del Carmelo a Roma per esprime il suo voto. La leader di Fdi questa mattina aveva deciso di rinviare l’appuntamento a causa della ressa dei giornalisti. Dopo aver votato Meloni si è fermata con alcuni sostenitori facendo un selfie con una disabile.

