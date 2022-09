La Cnn: "Meloni premier più a destra dai tempi di Mussolini"

Gli exit poll delle elezioni italiane visti dall’estero. La Cnn non rinuncia all’evocazione del Fascismo, nel dare conto dei risultati in Italia. “Giorgia Meloni si avvia a essere la prima ministra italiana più di destra dai tempi di Mussolini”, è il titolo della breaking news sul sito dell’emittente Usa.

Il sito della Bbc apre con la ‘Breaking News’ dall’Italia. La leader di “estrema destra” Giorgia Meloni “si avvia a vincere le elezioni italiane e a diventare la prima donna primo ministro” del Paese, è il titolo.

“Gli exit poll indicano una chiara vittoria per la coalizione di Destra”. Lo riferisce il Guardian nella diretta dedicata alle elezioni italiane.

L’emittente Usa Cnbc dà conto degli exit poll e riferisce che “Giorgia Meloni e il suo partito di destra Fratelli d’Italia sono in testa alle elezioni italiane”.

Grande attenzione alle elezioni italiane anche in Francia, dove le Figaro dedica una diretta ai tisultati del voto. “L’unione delle destre è largamente in testa” è il titolo in homepage.

“Il centrodestra in testa alle elezioni parlamentari italiane”. Così titola l’agenzia russa Tass dando conto degli exit poll sulle elezioni italiane. “All’interno della coalizione, il partito Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ottiene il maggior numero di voti”, riporta Tass.

“Il voto si è concluso in Italia in elezioni fondamentali per l’Europa”. Lo scrive il New York Times, nella diretta web dedicata alle elezioni italiane. “I sondaggi suggeriscono che la prossima leader italiana potrebbe essere Giorgia Meloni, una leader di estrema destra con radici post-fasciste. Sarebbe la prima donna primo ministro della nazione”, scrive il quotidiano Usa.

