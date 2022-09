Il capogruppo alla Camera di FdI in conferenza stampa a Roma

(LaPresse) “Il Pd ha modificato in maniera clamorosa la Costituzione quando il segretario era Renzi e adesso dice che è intoccabile. Si può ragionare su una via di mezzo e provare a migliorare la Costituzione tenendo conto che è bella ma anche che ha 70 anni di età”. Così il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida in conferenza stampa all’Hotel Parco dei Principi a Roma.

