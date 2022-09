Il leader del Pd: "Se siamo arrivati al governo Meloni è per via del fatto che Conte ha fatto cadere Draghi"

(LaPresse) – “Gli italiani e le italiane hanno scelto, una scelta chiara e netta, la destra, il governo avrà un governo di destra”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in conferenza stampa al Nazareno commentando i risultati delle elezioni. “Oggi è un giorno triste per l’Italia e l’Europa. Voglio però ribadire che se siamo arrivati al governo Meloni è per via del fatto che Giuseppe Conte ha fatto cadere Draghi – ha proseguito Letta -. Quello è stato il punto dal quale è partito tutto il resto. Nei prossimi giorni riunirò gli organi di partito, prenderemo le opportune decisioni per accelerare un percorso che porterà ad un congresso. Assicurerò la guida del Pd in vista di questo Congresso al quale non mi ricandiderò”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata