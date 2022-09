Il leader del Pd: "Necessaria convergenza delle opposizioni"

(LaPresse) “Non ho dubbi che una convergenza delle opposizioni sia necessaria e il fatto che non sia io a condurre questa fase aiuterà. È importante andare a trovare un filo con tutte le opposizioni”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, in conferenza stampa. “Non c’è nessun futuro in una logica di autosufficienza e autoisolamento, lo dico anche a chi pensa di giocare anche all’opposizione in una logica di autoisolamento, questo aiuta la destra”.

