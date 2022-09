Al comitato stasera potrebbero passare invece le ministre Mariastella Gelmini e Mara Carfagna

Tanti i giornalisti – gli accreditati sono 93 – ma ancora nessun politico al comitato elettorale del Terzo polo aperto all’Hotel Mediterraneo di via Cavour a Roma, vicino alla Stazione Termini. Tre le sale allestite per cronisti, tv e staff, in mezzo un sostanzioso buffet con tanto di tiramisù. Atteso il leader Carlo Calenda che però al momento – a quanto viene riferito – ha deciso di seguire i primi risultati del voto da casa. Probabile, quindi – salvo sorprese – che Calenda possa rilasciare le prime dichiarazioni solo nella conferenza stampa già programmata per domani mattina, nello stesso hotel. Al comitato stasera potrebbero passare invece le ministre Mariastella Gelmini e Mara Carfagna. Chi sicuramente non ci sarà è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, volato in Giappone per i funerali di stato del premier Shinzo Abe dopo aver votato questa mattina a Firenze.

