L'affondo dei fedelissimi di Guerini contro Letta: "Situazione pesantissima"

Resa dei conti nel Pd dopo il deludente risultato: i dem non arrivano al 20%. “Aspettiamo i dati, parleremo domani…certo la situazione è pesantissima”. Così fonti di Base riformista, l’area Pd che fa riferimento a Lorenzo Guerini, rispondono a LaPresse sulla possibilità che possa ora partire il congresso Pd.Enrico Letta “stamattina chiarirà tutto. Noi abbiamo le nostre discussioni, il congresso ci aspetta a marzo”. Così la capogruppo Pd al Senato Simona Malpezzi al Tg1.

E invece la capogruppo Serracchiani punta il dito contro Calenda: “C’era un vento contrario. La destra ha vinto un po’ ovunque anche in territori inaspettati, ma ci sono anche delle responsabilità molto forti da parte di chi ha scelto di non fare il campo largo, mi riferisco sia a Conte sia a Calenda. Il M5S è molto forte al sud e debole al nord, Calenda chiude sotto il 10% e una riflessione andrebbe fatta. A me dispiace molto, credo che avremmo dovuto tutti fare di più. Credo che il Pd ha avuto molta difficoltà a tessere un campo largo con chi ha ritenuto di andare da solo” spiega, intervenendo su La7. Ma poi aggiunge: “A noi come abbiamo detto in campagna elettorale viene più facile parlare con Conte e Calenda ma dipenderà anche da loro”.

Gli attacchi dei 5 Stelle

“Il Pd è responsabile della vittoria del centrodestra, era il partito che doveva contribuire alla realizzazione del campo progressista e che invece l’ha sfasciato. Raccontare al Paese dell’agenda Draghi significa che poi il Paese non ti segue. Queste scelte del Pd purtroppo le pagheranno gli italiani”. Così il vicepresidente del M5S, Riccardo Ricciardi, commentando le prime proiezioni relative al voto, nella sede del M5S.

