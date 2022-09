L'attore sui social commenta i risultati elettorali

“La democrazie è così. Buon lavoro a chi dovrà guidare il Paese in un momento così difficile”. Così Vittorio Gassman sui social commenta i risultati elettorali. L’attore ha anche postato un’immagine criptica con la luna mezza oscurata scrivendo ‘buona giornata terrestri’ e una caption che recita ‘every story has two sides’.

