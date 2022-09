Il tweet dell'ex voce dei Culture Club

Duro attacco di Boy George a Giorgia Meloni dopo la vittoria alle elezioni politiche italiane della leader di Fratelli d’Italia. ‘Ehi Giorgia Meloni, mio padre etero era violento, ma tu lo sosterresti e forse approveresti l’idea di picchiare i bambini in nome del nucleo familiare tradizionale, ma due uomini o donne gay che allevano un bambino con amore incrollabile è sbagliato?’, il tweet dell’ex voce dei Culture Club. Immediata la reazione di molti follower, alcuni in sostegno di Meloni. Per il cantante, Meloni ‘è contro i diritti e la libertà dei gay’ e a chi ribatte che l’Italia ‘è una grande democrazia’, Boy George replica ‘La storia modellata su Mussolini ha bisogno di lezioni’.

