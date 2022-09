Il leader di Fi: "Nostra forza garante del profilo europeista e atlantico del governo"

(LaPresse) “Faccio i miei complimenti a Giorgia Meloni per l’eccellente risultato ottenuto e ringrazio Matteo Salvini per il suo impegno come sempre generoso e leale in campagna elettorale”. Così Silvio Berlusconi, leader azzurro, nella sua ultima ‘pillola’ in qui ringrazia gli italiani. “Il nostro risultato dimostra che Forza Italia esiste ed è radicata nel cuore degli italiani ed ha confermato anche di essere determinante per un centro-destra di governo, sia dal punto di vista dei numeri che dal punto di vista politico. Questo ci impegna, come membri italiani del Partito Popolare Europeo, a garantire il profilo internazionale, il profilo europeista e il profilo atlantico del prossimo governo”, ha aggiunto Berlusconi. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

