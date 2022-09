Il primo cittadino vota nel capoluogo piemontese

(LaPresse) Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha votato nel seggio allestito all’Istituto comprensivo Sinigaglia-Montale in via Ada Negri 21, nel capoluogo piemontese. il primo cittadino si è messo in fila con gli elettori e poi ha messo le schede nell’urna davanti ai fotografi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata