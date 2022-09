Il primo cittadino: "Per loro è un momento storico importante"

(LaPresse) Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha votato per le elezioni politiche al seggio alestito al Lice Classico Giuseppe Parini in via Goito, in centro citta. Al termine il primo cittadino ha commentato i dati dell’affluenza in aumento nel capoluogo lombardo. “Non di tantissimo però è migliorata, l’unico augurio che possiamo farci tutti in questa giornata è che vadano votare il più persone possibile. A me sta a cuore che soprattutto i giovani vadano a votare perché è un momento storico importante per loro”, ha detto Sala.

