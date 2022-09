Domenica 25 settembre urne aperte dalle 7 alle 23

(LaPresse) Vigilia di voto per quasi 51 milioni di italiani chiamati alle urne per le elezioni politiche. “Io credo che non ci sarà tanta astensione”, fa sapere un cittadino romano mentre una giovane sottolinea l’importanza del voto ma ammette di essere indecisa: “Nessuno rispecchia gli ideali dei giovani”. Poi c’è anche chi attacca i politici: “Sono tutti ciarlatani”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata