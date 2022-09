Il leader di Forza Italia all'evento di chiusura della campagna elettorale a Milano

(LaPresse) – In questa campagna elettorale, “ci sono state solo due uscite, ieri e stasera, tutto il resto l’ho fatto con i giornali, con le radio, con le tv e i social network perché all’inizio della campagna elettorale, sono andato a fare un comizio a Lesmo, vicino ad Arcore, sono sceso da una scala, un gradino è schizzato via e ho fatto un volo all’indietro di 5 metri. I medici hanno detto che era probabile che io potessi morire, mi sono fatto male in fondo alla schiena, tutta una gamba nera per il sangue che è rimasto dentro, ma ho fatto lo stesso la campagna elettorale”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante l’evento di chiusura della campagna elettorale al teatro Manzoni a Milano.

