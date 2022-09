Così il leader di Italia Viva a margine di un incontro alla sede dell’Ance a Roma

(LaPresse) Io al governo con Fratoianni? “Noi siamo contro e all’opposizione di Meloni e contro e all’opposizione di Fratoianni. All’Italia non servono gli estremisti. Fratoianni è quello che ha detto di no a Draghi 55 volte”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine di un incontro alla sede dell’Ance a Roma. “Che pensi a quello che ha fatto Nicola Fratoianni mandando a casa Draghi. Non siamo disponibili” ha concluso secco il senatore.

