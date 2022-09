Il segretario del Pd a Palermo: "Vogliono cambiare da soli la Costituzione, hanno una logica No Vax"

“Voglio dire da Palermo che la destra ha mostrato il suo vero volto, questo pomeriggio, a Roma, al comizio finale della sua campagna elettorale. È una destra che ha spiegato agli italiani che loro cambieranno la costituzione da soli e che la loro logica è la logica no-vax, una logica contraria a tutto quello che ha reso possibile l’uscigta dell’Italia dal Covid. A questa destra ripetiamo, con tutta la forza che abbiamo, che saranno gli elettori domenica a scegliere che il futuro del nostro paese sarà un futuro nel quale la salute di tutti sarà messa al primo posto. Gli Italiani diranno a questa destra che la costituzione, nata dalla resistenza e dall’antifascismo, non si tocca. Loro daranno a questo voto una direzione diversa”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando con i giornalisti in Piazza Sant’Anna a Palermo, per la chiusura della campagna elettorale della candidata Caterina Chinnici.

