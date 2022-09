Il segretario del Pd a Palermo, per la chiusura della campagna elettorale della candidata dem Caterina Chinnici

“Noi risponderemo ai proclami della destra in Piazza del Popolo, domani, alle 18, con il popolo del centrosinistra che racconterà un’Italia diversa. Non l’Italia tracotante che è uscita da piazza del popolo di oggi. Quell’Italia tracotante perderà gli italiani la faranno perdere. La finta moderazione che avevano messo si è rivelata per quello che è, cioè finta, è un maquillage”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando con i giornalisti in Piazza Sant’Anna a Palermo, per la chiusura della campagna elettorale della candidata del Pd Caterina Chinnici.

