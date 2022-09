Così il leader di Unione Popolare nel corso di un flash mob: "Preoccupato da escalation militare"

“Sono seriamente preoccupato dall’escalation militare cui stiamo assistendo e dal fatto che si dia per scontato che l’Ucraina diventi l’Afghanistan d’Europa”. Così Luigi de Magistris, leader di Unione Popolare, a margine del flash mob organizzato in piazza del Gesù a Napoli nel corso del quale è stata portata in corteo un’enorme bandiera della Pace.

