La ministra per il Sud a margine di un'iniziativa elettorale del Terzo Polo a Napoli

(LaPresse) “Noi non siamo per l’abolizione del reddito di cittadinanza, ma chi può deve lavorare. Conte spera in un Sud eternamente povero e riconoscente al Movimento”. Così Mara Carfagna impegnata in un’iniziativa elettorale a Napoli con Carlo Calenda, Matteo Renzi ed Ettore Rosato.

