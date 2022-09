Così la senatrice di Forza Italia intervistata da LaPresse

(LaPresse) “Draghi ha detto in modo netto che esclude un secondo mandato, si è già di fatto sfilato. Quello che registro è Calenda e Renzi che si affannano a chiamare Draghi e tirarlo per la giacchetta ma è un bluff perché Draghi ha già detto di no, vendono un prodotto che in realtà non hanno”” Lo dice a LaPresse la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli. “Ogni voto dato a Calenda, Renzi, Carfagna e Gelmini è un voto regalato di fatto al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle. Da soli non possono governare, sono destinati all’irrilevanza, in Senato Calenda e Renzi litigheranno al secondo giorno di legislatura, è di fatto una truffa nei confronti degli italiani perché vendono un’agenda Draghi che non c’è, è un partito che si vuole disegnare di centro moderato, liberale ma è in realtà un partito di sinistra, con due leader di sinistra”, ha spiegato Ronzulli.

