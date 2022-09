Il leader di Azione a margine di un evento elettorale del Terzo Polo a Napoli

(LaPresse) “Penso che Draghi non lo voglia fare come Mattarella non lo voleva fare. Ma penso che se chiamato dalla patria, se il Terzo Polo avrà più del 10%, quello che succederà è che noi diremo: ‘Si va avanti con Mario Draghi’. E Draghi risponderà alla chiamata del Paese come ha risposto Mattarella”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di un evento elettorale del Terzo Polo a Napoli.

