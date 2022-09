Il presidente M5s a Napoli: "Rischiamo di accrescere le diseguaglianze che già esistono"

L’autonomia? “Ci sono delle forze politiche e anche delle popolazioni che si sono espresse per l’autonomia differenziata. Bene, chi vuole abbracciare questa prospettiva deve innanzitutto condividere la definizione di Livelli essenziali di prestazione. È questa la formula magica, è una formula concreta. Significa che dobbiamo prima garantire che siano adeguate prestazioni di standard elevati di qualità per tutte le prestazioni essenziali da Nord a Sud. Solo così noi potremmo garantire coesione sociale. Una volta che compiremo questo passo, possiamo valutare qualche eventuale ulteriore competenza da riconoscere alle Regioni. Ma se, invece, non seguissimo questa strada, oggi rischieremmo di dividere l’Italia ancora di più e di accrescere le diseguaglianze che già esistono”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti a Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata