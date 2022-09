Il leader della Lega sull'aborto: "L'ultima parola aspetta sempre alla donna"

(LaPresse) – “La 194 non si tocca, il Paese va unito non diviso. Io sono il segretario della Lega e la 194 non si tocca. Vanno incentivate le donne che scelgono di proseguire con la gravidanza e i centri di aiuto alla vita sono un dono di Dio che vanno aiutati ma l’ultima parola aspetta sempre alla donna. L’Italia non ha bisogno di divisioni e liti su leggi che ci sono che possono essere aggiornate e migliorate”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ai giornalisti fuori dal Senato.

