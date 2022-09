A chi chiede se farà il 'volo' come Di Maio risponde: "No, noi rimaniamo con i piedi per terra"

(LaPresse) Bagno di folla per il capo politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che a Milano ha partecipato a un appuntamento elettorale nei pressi di un locale della fashion week. Ai cronisti che gli chiedevano se fosse pronto anche lui a lanciarsi sulla folla come nei giorni scorsi aveva fatto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, Conte ha risposto: “No, noi rimaniamo con i piedi per terra”.

