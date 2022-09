Le parole del fondatore di Italia Viva durante l'iniziativa "Discorso sul lavoro"

“Chi vota il M5S vota il padre del reddito di cittadinanza, chi vota Salvini chi lo ha votato, e perfino chi vota Pd sceglie chi lo sostiene, da quando il Pd ha sposato Luigi di maio. Ieri facevano ostruzionismo sul reddito, oggi rinnegano il jobs act, che ha creato 1 milione e 200k posti di lavoro di cui la metà a tempo indeterminato. Conte ha il record negativo di posti di lavoro e questo prima della pandemia“. Così Matteo Renzi durante l’iniziativa “Discorso sul lavoro”, presso lo stabilimento Piaggio di Pontedera.

“La povertà non si combatte solo con i sussidi ma con una sanità, una scuola che funzionano, con le case popolari non fatiscenti. La povertà si combatte con il lavoro, aumentando gli stipendi con la decontribuzione e la detassazione. Il reddito di cittadinanza non rende liberi. Il reddito rende sudditi. Noi vi vogliamo cittadini”.

