La leader di FdI risponde a Letta e alla Spd che da Berlino ha detto che preferirebbe la vittoria dei dem

“Credo che la sinistra italiana stia aizzando queste dichiarazioni dall’inizio della campagna elettorale”, perché “loro sono convinti che non gli serva avere il consenso degli italiani e preferiscono la protezione di alcuni poteri stranieri”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante la puntata di Quarta Repubblica che andrà in onda in prima serata su Retequattro, commentando le parole dei vertici dell’Spd tedesco su una sua possibile vittoria alle elezioni. “Vanno in giro a chiedere protezioni. Quello che fa oggi Enrico Letta è andare a trovare i tedeschi e farsi dire: sarebbe bene che vincesse Letta e non Meloni. Io il consenso lo chiedo agli italiani”, aggiunge la leader di Fdi.

