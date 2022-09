Il leader dem in Germania. La presidente della Spd: "Sarebbe segnale importante se vincesse partito fratello"

Il segretario del Pd Enrico Letta sarà oggi a Berlino. Alle 12 circa è previsto un incontro bilaterale con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz. A seguire il leader dem farà un intervento al Consiglio esecutivo della SPD, Willy Brandt Haus. Alle 13.45 è invece in programma una conferenza stampa con Lars Klingbeil, Presidente SPD.

“A Berlino, al lavoro insieme a Olaf Scholz per arrivare a soluzioni comuni europee contro il caro bollette e la crisi energetica” ha scritto il leader dem. “Sono convinto che dalle urne uscirà una maggioranza chiara”.

Spd: “Speriamo vinca Letta”

“Sarebbe davvero un segnale importante se domenica” in Italia “vincesse il nostro ‘partito fratello’, di Enrico Letta, e non Meloni, che come post-fascista porterebbe l’Italia su un cammino sbagliato”. Lo ha detto il presidente della Spd tedesca, Lars Klingbeil, parlando a Berlino in conferenza stampa con il segretario del Pd, Enrico Letta.

“Guardiamo alle elezioni in Italia e diciamo che c’è molto in gioco. Non si tratta soltanto di decidere chi guiderà l’Italia, ma anche di stabilire il corso dell’Europa. L’Italia sta meglio con Enrico Letta al vertice e non con i populisti di destra e i neofascisti”. Lo ha detto il presidente della Spd tedesca, Lars Klingbeil, dopo l’incontro a Berlino con il segretario del Pd, Enrico Letta.

