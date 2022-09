Il cando del leader di Impegno civico, ospite a Rai Radio1 in un Giorno da Pecora

Bella Ciao? “Mi ha meravigliato come sia diventata molto commerciale a differenza della storia che ha per noi”. Così il leader di Impegno civico, Luigi Di Maio, ospite a Rai Radio1 in un Giorno da Pecora. Di Maio ha poi accennato in diretta l’inizio della canzone, dopo le polemiche su Laura Pausini che si è rifiutata di cantarla perché “politica”.

