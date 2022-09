Milano, 15 set. (LaPresse) – “Aborro il fascismo e ogni forma di dittatura. La mia musica e la mia carriera hanno dimostrato i valori in cui credo da sempre”. Così, in un comunicato pubblicato anche su Twitter, Laura Pausini replica alle polemiche sorte dopo il suo rifiuto di intonare ‘Bella ciao’ in una trasmissione televisiva spagnola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata