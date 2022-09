Il governatore del Veneto: "Siamo più bravi di Roma a gestire le cose sul territorio"

“Non ci sono più scuse, in Veneto è da 50 anni che diciamo di essere ‘padroni’ a casa nostra. Siamo più bravi di Roma a gestire le cose sul territorio. L’autonomia è scritta in Costituzione. Chi è contro l’autonomia è contro la Costituzione. Chiunque andrà a governare non avrà scelta: l’autonomia vale anche la messa in discussione di un governo”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dal palco del raduno della Lega a Pontida.

