Il senatore leghista: "Per fare un figlio servono maschietto e femminuccia, se volete faccio disegnino"

(LaPresse) “Simone Pillon è convintamente pro life ma siamo convinti che in questa fase sia importante dare piena applicazione alla prima parte della 194, sostenere i centri di aiuto ala vita e le donne che non riescono ad avere figli per questioni economiche”. Così il senatore Simone Pillon alla festa della Lega a Pontida. Sulle unioni civili dice: “Come ho già spiegato per fare un figlio servono un maschietto e una femminuccia, se volete vi faccio un disegnino”.

