Il governatore del Friuli-Venezia Giulia: "Vedo tanta gente, quindi è positivo"

(LaPresse) “Vedo tanta gente, quindi è positivo. Positivo che il popolo della Lega continua a combattere per le nostre idee”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, arrivando al tradizionale raduno della Lega a Pontida, in provincia di Bergamo. Il ‘Salvinismo’ è finito? “Ma no! La Lega è un partito compatto che va avanti ed è stata sempre una forza. Una forza che parte dal territorio per fare una proposta di governo nazionale”, ha spiegato Fedriga.

