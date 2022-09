Foto Instagram Renzo Bossi

Il figlio Renzo posta una foto sui social: "Un giorno per la famiglia, per gli affetti"

Umberto Bossi non partecipa oggi al raduno della Lega a Pontida. “Quasi 81 e sempre con il sigaro”, scrive Renzo Bossi su Facebook in un post che lo ritrae accanto al papà nella casa di Gemonio. “Un giorno per la famiglia, per gli affetti. In questi anni tanta gente cara, tante battaglie e quelle importanti sempre nel cuore”, le parole del Senatur riportate dal figlio sui social. “Vi chiedo di fare gli auguri a chi ha permesso il risveglio identitario dei nostri popoli, Umberto Bossi, che domani farà il compleanno”, ha detto dal palco di Pontida il vicesegretario Lorenzo Fontana, lasciando lo spazio agli applausi in arrivo dal pratone.

