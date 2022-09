Muri imbrattati contro il leader del Carroccio nel giorno del raduno leghista

Blitz No Vax all’ingresso di Pontida, in provincia di Bergamo, nel giorno del raduno leghista. Alcune scritte in vernice rossa come ‘Salvini criminale’, ‘Salvini nazi’ e ‘Servo del NWO’ (New World Order, Nuovo ordine mondiale, ndr) sono state apposte su un muro all’altezza della rotatoria che porta al paese. L’attacco è rivendicato dal gruppo ‘Guerrieri vivi’, il cui logo trova spazio due volte sullo stesso muro.

