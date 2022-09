Il segretario della Lega a margine di un appuntamento elettorale a Milano: "Non ho tempo per seguire le sue conferenze"

(LaPresse) “Non ho tempo di seguire le conferenze. Penso sia legittimo non seguire le conferenze di Draghi, non c ‘è ancora un articolo della costituzione che lo imponga. I miei rapporti con Draghi? Corretti, da parte mia”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento elettorale a Milano sulla Flat Tax.

