Il pensiero della presidente di Fratelli d'Italia in un post su Facebook

“Sarò chiara ancora una volta: non c’è alcuna possibilità che Fratelli d’Italia vada al Governo col Partito democratico. Noi combattiamo la loro egemonia di potere e non saranno di certo le assurde ricostruzioni giornalistiche a farci cambiare idea”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un post su Facebook.

Rapporto con Salvini e Berlusconi

“Per quello che riguarda Salvini e Berlusconi, mi sento assolutamente ottimista. Credo assolutamente che non ci saranno problemi. Per carità, ci può essere adesso qualche piccola polemica, ma siamo in campagna elettorale, è normale. È normale che anche ciascun partito cerchi di segnalare i suoi elementi di diversità rispetto anche agli alleati ma in una cornice per cui sappiamo che sulle grandi materie siamo tutti d’accordo, che è quello che fa la differenza fra noi e il campo avverso”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Credo che sia Berlusconi che Salvini, che sono persone che conoscono bene la politica e amano questa nazione, si rendano che se ci fosse un governo di centrodestra, noi avremmo una situazione molto complessa da gestire e anche pochi amici per gestirla, per cui non credo ci si potrebbe dedicare anche a scaramucce tra di noi. Su questo sono lucida io e sono certa che siano lucidi anche loro”, ha aggiunto.

