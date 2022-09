Così il presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm

Le sanzioni funzionano, primo. Bisogna capire questo. La propaganda russa ha cercato di far passare il messaggio che non funzionano ma non è vero. Alcune non funzionano, altre funzionano poco ma molte altre funzionano eccome. Bisogna continuare su quel fronte e bisogna continuare a sostenere Kiev fino a che l’Ucraina non vincerà la sua guerra di liberazione”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

