Il premier difende il suo lavoro con il governo: "Il Paese che vedo io è forte e cresce economicamente"

(LaPresse) “Il Paese che vedo oggi – ha aggiunto – è un paese forte, leale all’alleanza atlantica e all’Europa, che cresce economicamente e che rispetta i conti. Non posso fare previsioni su quello che succede”. Così il presidente del Consiglio Mario draghi nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm che poi affonda. “Non condivido la visione negativa di chi vede che il Pnrr così non va bene, perché va bene…c’è chi ama i russi alla follia e vuol togliere le sanzioni e parla di nascosto con i russi, c’è gente che lo fa e c’è gente che non lo fa, io credo nella maggioranza degli italiani”, ha aggiunto.

