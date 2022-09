Così il presidente del Consiglio in conferenza stampa dopo il Cdm

“Non prevediamo alcuno scostamento di bilancio ma impegniamo le maggiori entrate fiscali di questi mesi”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm. Tra i 14 miliardi del Dl Aiuti e i 17 del decreto bis, in corso di approvazione “si arriva a importo di circa 31 miliardi, che sembra rispondere alla richiesta di scostamento di 30 miliardi, per cui siamo lì, a meno che non si voglia chiedere uno scostamento ogni mese. Non prevediamo quindi nessuno scostamento di bilancio”, ha aggiunto. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

