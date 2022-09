Il presidente del Consiglio: "No allo scostamento di bilancio"

Mario Draghi non è disponibile a un secondo mandato. “No” ha risposto il presidente del Consiglio a chi oggi lo ha interrogato a riguardo. Lo ha fatto in conferenza stampa, convocata dopo che il consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il decreto aiuti ter da 14 miliardi per famiglie e imprese per il caro energia. “Non c’è scostamento di bilancio, le misure saranno finanziate da maggiori entrate” ha spiegato Draghi sottolineando: “C’è rallentamento della crescita ma non sintomi di recessione”. A chi gli ha chiesto se è disponibile per un secondo mandato.

Draghi: “Non serve scostamento”

“Non c’è motivo che si discosti se la crescita è accompagnata dall’equilibrio dei conti. Il ministro Franco ha appena detto che le risorse a dicembre ci sono. L’importante è che le riforme del Pnrr continuano, questo è l’ambiente favorevole alla crescita. La crescita non la fanno i governi, la crescita la fanno gli italiani” ha detto il premier.

Fondi russi: “Blinken ha confermato assenza di forze politiche coinvolte”

“Ho avuto una telefonata con il segretario Blinken, la prima cosa naturale da fare era chiedergli cosa sapesse, cosa che ho fatto e mi ha confermato l’assenza di forze politiche italiane tra i destinatari” dai fondi russi. Così Draghi parlando del dossier americano sui fondi del Cremlino.

Draghi: “Su sanzioni non condividiamo posizione Salvini”

“All’interno del centrodestra ci sono tanti punti di vista” sulla sanzioni alla Russia. “Lei mi vuol far dire che il parere di Salvini prevarrà su quello di Berlusconi e Meloni? É una visione che il Governo non condivide”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm. “Il Paese che vedo oggi – ha aggiunto – è un paese forte, leale all’alleanza atlantica e all’Europa, che cresce economicamente e che rispetta i conti. Non posso fare previsioni su quello che succede. Non condivido la visione negativa di chi vede che il Pnrr così non va bene, perché va bene…c’è chi parla di togliere le sanzioni e parla di nascosto con i russi, c’è gente che lo fa e c’è gente che non lo fa, io credo nella maggioranza degli italiani”, ha aggiunto.

