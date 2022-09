Il premier: "Il cdm ha previsto un primo stanziamento da 5 milioni di euro, faremo quanto necessario"

“Voglio esprimere il più profondo cordoglio per le vittime dell’alluvione delle Marche ed esprimere la vicinanza mia e del Governo ai familiari delle vittime”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm. “Al momento contiamo 10 morti e 4 dispersi ma sono dati purtroppo in evoluzione”, ha aggiunto. “Il cdm ha previsto un primo stanziamento da 5 milioni di euro. Ho sentito stamattina il presidente Acquaroli e gli ho assicurato che il Governo farà tutto quello che è necessario”, ha concluso annunciando la sua visita nelle zone alluvionate. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

