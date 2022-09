Il ministro del Sud ospite di LaPresse: "Ingiusto anche speculare sulle sofferenze del Mezzogiorno"

(LaPresse) “Penso che ci sia un pezzo di Sud che è preoccupato che la Destra voglia abolire il Reddito di cittadinanza. È uno dei punti del loro programma. E a questo pezzo di Sud io, come ministro per il Sud e come esponente di Azione, dico che per quello che riguarda noi il Reddito di cittadinanza non va abolito come sostegno alla povertà e all’indigenza. Immaginare di abolire in una fase drammatica come questa, in cui le sacche di povertà e di marginalità sociale si sono ampliate, uno strumento di sostegno al reddito è folle. Quindi quel pezzo di Sud va rassicurato, ma il Reddito di cittadinanza va riformato”. Lo ha detto Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, intervistata nello Speciale elezioni di LaPresse. “Ma io dico anche che chi specula sulle sofferenze del Mezzogiorno fa un atto di profonda disonestà intellettuale, perché per il Mezzogiorno bisogna avere anche la capacità di costruire un piano di sviluppo. Noi lo abbiamo fatto attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e attraverso ogni altro strumento complementare”, ha aggiunto Carfagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata