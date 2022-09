Luigi Di Maio, foto dall'archivio LaPresse

Il ministro degli Esteri intervistato da Rainews24: "Noi abbiamo sempre proposto una commissione d'inchiesta"

“Siamo in continuo contatto con gli americani sia in questi giorni che nei prossimi per tutti gli ulteriori aggiornamenti. Sono arrivati gli aggiornamenti che dovevamo ricevere come Ministero degli Esteri. Consiglio insomma prudenza nel senso che noi resteremo in contatto con le autorità americane” a proposito del dossier sui fondi russi ai partiti. “Avete visto che il presidente del Consiglio Draghi ha sentito Blinken e continueremo con gli alleati lo scambio di informazioni”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato da Rainews24. “Il fatto grave è che ci sono 300 milioni di euro che la Russia ha pagato dal 2014 ad oggi a forze politiche. Noi abbiamo sempre proposto una commissione d’inchiesta“, ha aggiunto.

Poi il ministro attacca: “Ci sono troppe ombre sui rapporti della Lega con Putin. Del resto, l’accordo tra la Lega e il partito Di Putin è valido ancora oggi. Del resto, Salvini è quello che continua ad opporsi al tetto massimo al prezzo del gas in Ue”, ha scritto su Facebook Luigi Di Maio. “Matteo, avevi detto che volevi confrontarti con me e io ho accettato. Ma poi sei sparito”, ha aggiunto sottolineando. “Putin è quello che, oltre a provocare una carneficina in Ucraina, sta facendo aumentare le bollette degli italiani. Perché la Lega, e quindi la coalizione Di destra con Meloni e Berlusconi, continua a difendere gli interessi Di Putin piuttosto che quelli degli italiani?”

