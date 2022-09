Il ministro del Sud, ospite dello Speciale elezioni di LaPresse

(Lapresse) “Ogni euro in più che entra nelle casse dello Stato deve essere investito per la sanità e per l’istruzione. Queste sono le nostre due priorità. Non le pensioni perché si spende già tantissimo, non la Flat-tax, che costerebbe 65 miliardi di euro e scasserebbe letteralmente le casse dello Stato”. Così Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, intervistata nello Speciale elezioni di LaPresse che aggiunge: “Non è accettabile in Paese civile come il nostro, moderno, democratico, avanzato, europeo, che gli italiano spendano oltre 40 miliardi di euro per saltare file di attesa lunghe mesi”.

