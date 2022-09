Il ministro del Sud ospite di LaPresse: "Siamo in emergenza straordinaria, lui è il più autorevole in assoluto"

(LaPresse) “Nessuno di noi ha chiesto a Mario Draghi la disponibilità a ritornare al servizi del Paese. Glielo chiederemo se si creeranno alcune condizioni, la prima fra queste è che il risultato di Azione e Italia Viva sia talmente tanto importante da avere anche la forza numerica per indicare questa strada, che è la strada migliore per il Paese in questo momento”. Lo ha detto Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, intervistata nello Speciale elezioni di LaPresse. “In un contesto come questo, immaginare di governare un Paese spaccato è semplicemente follia. Abbiamo il migliore in assoluto, la personalità italiana più rispettata all’estero, più credibile, più autorevole. Richiamiamolo in servizio, perché l’emergenza che viviamo è straordinaria, e possibilmente governiamo attraverso una formula di pacificazione nazionale”, ha aggiunto Carfagna.

