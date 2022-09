Il leader del Pd sul rapporto degli 007 Usa: "Sicuramente dal 2014 forte presenza di influenze russe"

Il rapporto degli 007 Usa sulle ingerenze russe? “Non so se esistano prove. Noi le chiediamo, chiediamo di sapere come stanno le cose. Quello che è certo è che dal 2014 c’è stata sicuramente una forte presenza da parte russa di influenze. Sono temi che devono essere al centro della chiarezza. Noi chiediamo trasparenza. Chiediamo informazioni, che si sappia effettivamente come stanno le cose. È inquietante quello che sta succedendo e questo sforzo russo di inquinare la democrazia nei Paesi occidentali ed europei. Noi sosteniamo l’Ucraina e soprattutto l’unità dell’Europa contro questo tentativo russo che va sicuramente rigettato”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, al Tg1 Mattina.

“Noi chiediamo che la Lega di Salvini disdica il gemellaggio con Russia Unita, ritengo grave che la Lega mantenga il rapporto con il partito russo responsabile di quello che sta accadendo in Ucraina”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso del forum organizzato dal quotidiano ‘Il Foglio’ e da Utopia.