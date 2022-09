Il ministro degli Esteri: "Serve commissione d'inchiesta per capire se qualcuno ci ha venduto a Putin"

“Il dossier” dell’intelligence americana sui fondi russi ai partiti europei “potrebbe non essere uno”. Così il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, Luigi Di Maio, a Tagadà su La7, commentando le dichiarazioni del presidente del Copasir Adolfo Urso, secondo il quale non ci sarebbe il coinvolgimento dell’Italia. “Lo dico perché il presidente Urso fa una dichiarazione anche molto cauta. Lui dice ‘al momento’, parlando del dossier che hanno visionato, in cui non ci sono notizie dell’Italia”, ha aggiunto Di Maio.

Il ministro ha concluso: “Se ci sono dei partiti che hanno preso dei soldi da Putin è perché probabilmente ci hanno reso dipendenti dal gas di Putin. Serve una commissione d’inchiesta per capire se qualcuno ci ha venduto a Putin”.

