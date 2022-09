Le parole del presidente della Regione Campania: "Avremo mesi difficili chiunque sia all'esecutivo"

(LaPresse) “Dopo il 25 settembre avremo mesi difficili, chiunque sia al governo. Io prevedo già che dopo 10 mesi avremo altre situazioni di crisi. Basteranno 10 mesi per veder sgonfiare i nuovi palloncini che volano per aria”. Queste le parole di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della presentazione del decreto aiuti per famiglie e imprese promulgato dalla Regione. “Alcuni partiti hanno pensato a guadagnare qualche punto percentuale in più” e non ” a creare una coalizioni di governo credibili”, ha aggiunto. “Ai cittadini dico di non orientarsi sulla base dell’infatuazione”.

