Il coordinatore nazionale di Forza Italia ospite allo Speciale Elezioni di LaPresse

“Il superbonus è stato uno strumento utile per la ripresa dell’edilizia e noi non vogliamo che gli imbroglioni possano essere tutelati – dice il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di Speciale Elezioni curato dalla redazione politica di LaPresse – i diritti acquisiti di chi ha rispettato le regole non si toccano. Il Movimento Cinque Stelle non faccia il furbo e non copra chi ha imbrogliato”. E pensando al futuro Tajani propone una stabilizzazione del Superbonus all’80% per sostenere l’edilizia e recuperare fondi per aiutare le pensioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata