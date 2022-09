Il coordinatore nazionale di Forza Italia ospite allo Speciale Elezioni di LaPresse

“Siamo contrari a qualsiasi governo di unità nazionale, per noi non esistono altre alleanze rispetto a quella della quale siamo parte e siamo protagonisti – dice il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di Speciale Elezioni curato dalla redazione politica di LaPresse – del quarto polo non mi preoccupo”. E per quanto riguarda le “fuoriuscite” Carfagna e Gelmini aggiunge: “Chi abbandona il partito dove è cresciuto e dal quale ha avuto tanto rischia di essere un generale senza truppe”.

